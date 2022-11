Full Crusader Yes Judge Retention endorsments

JUDGE OF THE SUPREME COURT

Mary Jane Theis

JUDGE OF THE ILLINOIS APPELLATE COURT

James Fitzgerald Smith

Terrence J. Lavin

Maureen E. Connors

Mathias William Delort

Nathaniel Roosevelt Howse, Jr.

Jesse G. Reyes

JUDGES OF THE COOK COUNTY CIRCUIT COURT

Sophia H. Hall

Timothy C. Evans, Chief Judge of the Circuit Court of Cook County

Charles Patrick Burns

John Patrick Kirby

Leroy K. Martin Jr.

Robert “Bob” Balanoff

Kathleen Marie Burke

Thomas J. Kelley

Clare Elizabeth McWilliams

Mary Lane Mikva

Patrick T. Murphy

Jim Ryan

Thaddeus L. Wilson

Daniel James Pierce

William H. Hooks

Thomas V. Lyons

Daniel Malone

Geary W. Kull

Steven James Bernstein

Bonita Coleman

Ann Finley Collins

Daniel J. Gallagher

Linzey D. Jones

Susan Kennedy Sullivan

Terry MacCarthy

Sandra Gisela Ramos

Daniel Patrick Duffy

Aleksandra “Alex” Gillespie

Eve Marie Reilly

Freddrenna M. Lyle

Jerry A. Esrig

Alison C. Conlon

William B. Sullivan

John Fitzgerald Lyke, Jr.

Carrie E. Hamilton

Patricia “Pat” Spratt

James L. Allegretti

Eulalia “Evie” De La Rosa

Maureen O’Donoghue Hannon

Daryl Jones

Steven A. Kozicki

Matthew Link

Mary Kathleen McHugh

Leonard Murray

Brendan A. O’Brien

Kevin M. O’Donnell

Susana L. Ortiz

Jesse Outlaw

Patrick Joseph Powers

Marguerite Ann Quinn

Catherine Ann Schneider